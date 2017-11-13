Американський астронавт розгорнув величезний прапор України на МКС

Американський астронавт NASA Ренді Бресник розгорнув прапор України на Міжнародній космічній станції, передає "Прямий".

Так, зв’язок американського астронавта з Києвом відбувся на початку листопада. Модератором зустрічі була посол Сполучених Штатів Америки в Україні Міла Йованович.

Гості студії ставили свої питання Ренді Бреснику. Зокрема, українська публіка поцікавилася, звідки у американського астронавта український прапор і чому він привіз його з собою на МКС.

"Цей прапор у мене з минулого року, я отримав його в Дніпрі, коли там був зі своєю родиною. Там народився мій син. І тому ми повернулися туди всією сім’єю, провели кілька днів у Новомосковську, а потім ще кілька днів у Києві. Ось звідти у мене прапор. Я взяв його з собою. І я планую його привезти з собою назад", – сказав Бресник.

Крім того, астронавт розповів за чим він найбільше сумує, коли знаходиться у відкритому космосі. "Я сумую за запахами, за зміною температур і погодних умов, за різною їжею, яку люблю. Але найбільше, звичайно, сумую за спілкуванням з людьми, особливо за тими, кого люблю", – поділився американський астронавт.

Усім, хто був присутній на телемості, Ренді Бресник побажав знайти ту науку, яка буде надихати їх і до якої у них буде пристрасть.

"Ті, хто згодом стали астронавтами – любили те, що вони робили. Ми всі хочемо дізнаватися щось нове, ми вивчаємо нові речі кожен день. І не має значення в якій сфері – геологія, математика або природні науки. Потрібно просто любити те, чим займаєшся", – сказав Бресник.

Також він додав, що у вільний від сонячного затемнення час фотографує "нашу прекрасну планету".