"Антонов" представив два літаки на міжнародному салоні "Dubai Air Show"

На міжнародному салоні Dubai Air Show ДП "Антонов" представив два транспортних літаки. Про це повідомляє прес-служба держкомпанії.

"Прототип багатоцільового легкого транспортного літака Ан-132 - літак-демонстратор Ан-132Д та військово-транспортний літак короткого злету та посадки Ан-70", - зазначили в прес-службі "Антонова".

Програму Ан-132 ДП "Антонов" представляє разом з партнерами з Королівства Саудівської Аравії.

Ан-132Д уже взяв участь у програмі демонстраційних польотів. Екіпаж випробував: льотчик-випробувач 2 класу Богдан Загорулько та льотчик-випробувач 3 класу Андрій Горін показали високі маневрені характеристики літака в небі над Дубаєм.

На стенді пройшли переговори з питань налагодження постачання комплектуючих для серійного виробництва Ан-132, розробки його нових модифікацій, післяпродажного супроводу літаків «Ан» в країнах Близького Сходу та Північної Африки.