Біля узбережжя Португалії виявили акулу ери динозаврів

Біля берегів району Алграве виловили доісторичний вид акули. Це зробили співробітники Португальського інституту моря і атмосфери (+IPMA), повідомляє The Independent з посиланням на Sic Noticias TV.

Виявлена ​​португальськими дослідниками плащеносна акула мешкала в Атлантичному океані ще 80 мільйонів років тому, тож вчені прозвали знахідку "живою скам'янілістю", передає Еспресо.

У цього морського хижака 300 зубів, а довжина доісторичної акули становить 1,5 метра, при цьому її рухи нагадують зміїні.

Знахідка має велике наукове значення через те, що плащоносні акули дуже мало вивчені, так як живуть на великій глибині - до 1500 метрів. Їх можна знайти в Атлантичному океані, біля берегів Австралії, Нової Зеландії, Японії.