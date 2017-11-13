Бойовики 14 разів порушили перемир’я на Донбасі, поранені двоє бійців, - штаб

У понеділок, 13 листопада, бойовики 14 разів порушили перемир’я на Донбасі, повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

У прес-центрі зазначили, що попри зменшення кількості обстрілів, бойовики на різних ділянках фронту намагалися втягнути сили АТО у бойові протистояння. У результаті ворожих обстрілів два українських військовослужбовці зазнали поранення.

На Луганському напрямку противник зі 120-мм міномету та стрілецької зброї обстріляв позиції ЗСУ поблизу Луганського. Міномети калібру 82-мм були застосовані неподалік Лопаскіного та Троїцького. Крім того, впродовж сьогоднішнього дня бойовики провокували військовослужбовців у районі Кримського та Зайцевого.

На Донецькому напрямку, під вогонь з піхотного озброєння потрапили оборонці Авдіївки, Пісків, Мар’їнки та Старогнатівки, а поблизу Новотроїцького українські позиції обстрілював снайпер. Також у районі Маріуполя бойовики випустили близько двох десятків мін калібру 120 і 82-мм по захисниках Водяного.

Військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь зі стрілецького озброєння та гранатометів.

Згідно з даними ранкового зведення, протягом минулої доби у зоні АТО терористи 33 рази обстріляли позиції українських військовослужбовців.