Джемілєв розповів про нову резолюції в ООН щодо Криму

Третій комітет Генеральної асамблеї ООН розгляне оновлену резолюції про порушення прав людини в окупованому Росією Криму вже 14 листопада.

Про деталі важливого для України документу розповів лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв в коментарі Крим.Реалії.

"У резолюції йдеться про грубі порушення прав людини на окупованій території, цього разу вона досить різка, там речі названі своїми іменами", - пояснив він.

За оцінками Джемілєва, резолюція збере меншість голосів, однак "для нас головне, щоб документ пройшов".

"Я думаю, документ усе ж пройде, там серед співавторів близько 30 держав – Євросоюзу, Канада, США", - сказав він.

Джемілєв відправився до Нью-Йорку (США). Окрім розгляду резолюції, так зване кримське питання буде в центрі уваги на запланованих зустрічах з іноземними журналістами.

Однією з головних вимог цієї резолюції є вимога до Росії виконати тимчасові заходи наказу Міжнародного суду ООН щодо скасування заборони Меджлісу кримськотатарського народу.