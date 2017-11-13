ГПУ викликала на допит Януковича та Азарова

Генпрокуратура України викликала на допит 17 листопада екс-президента Віктора Януковича, сина екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова Олександра, екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького та колишнього першого віце-прем'єра Сергія Арбузова.

Відповідні повістки оприлюднені на сайті відомства.

Так, сина Азарова викликали на допит на 13:00, Арбузова — на 14:00; Азарова — на 15:00; Януковича — на 16:00 до слідчого відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Різницька 13/15 в рамках одного з кримінальних проваджень від 31 січня 2013 року.