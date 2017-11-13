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ГПУ викликала на допит Януковича та Азарова

13 листопада, 2017 - 15:17
Фото з архіву "Дня"

Генпрокуратура України викликала на допит 17 листопада екс-президента Віктора Януковича, сина екс-прем'єр-міністра Миколи Азарова Олександра, екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького та колишнього першого віце-прем'єра Сергія Арбузова. 

Відповідні повістки оприлюднені на сайті відомства

Так, сина Азарова викликали на допит на 13:00, Арбузова — на 14:00; Азарова — на 15:00; Януковича — на 16:00 до слідчого відділу управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Різницька 13/15 в рамках одного з кримінальних проваджень від 31 січня 2013 року.

Джерело: Укрінформ
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