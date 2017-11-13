Кількість жертв землетрусу на ірано-іракському кордоні сягнула 210 осіб

Землетрус магнітудою 7,3 бала, який стався у районі кордону між Іраном та Іраком забрав життя щонайменше 210 осіб. Про це повідомляєReuters.

За словами представника національної організації по боротьбі зі стихійними лихами Бехнама Саїді, в Ірані загинула щонайменше 210 осіб, більше як 850 отримали поранення.

Найбільше постраждала провінція Керманшах, в якій оголошено триденну жалобу, передає nv.ua.

За словами Саїді, більше як 97 осіб загинули в місті Сарполь Захаб, приблизно за 15 км від кордону з Іраком. Відзначається, що в результаті підземних поштовхів була серйозно пошкоджена головна лікарня міста, але там продовжили приймати сотні поранених.

У кількох іранських та іракських містах відрізано електрику, а побоювання нових поштовхів змусили тисячі людей в обох країнах вийти на вулиці і парки.