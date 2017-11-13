Кількість жертв землетрусу в Ірані зросла до 328 людей

В Ірані до 328 зросло число жертв землетрусу магнітудою 7,3, що стався ввечері 12 листопада неподалік ірансько-іракського кордону. Ще сім людей загинули внаслідок підземних поштовхів в Іраку.

Понад 2500 людей в Ірані поранені, в Іраку постраждалих понад 320, передає Радіо Свобода.

Підземні поштовхи увечері 12 листопада відчули жителі всього регіону, від Туреччини до Кувейту.

Геологічна служба США заявляє, що епіцентр землетрусу розташований неподалік міста Халабджа на північному сході Іраку на глибині майже 34 кілометри.

Сейсмологічний центр Тегеранського університету повідомив, що підземні поштовхи розпочалися о 21:48 за місцевим часом (це 20:48 за Києвом).

Іранське офіційне агентство IRNA цитує представників влади, які попереджають про можливе збільшення кількості жертв після того, як рятувальники поновлять свою роботу вранці 13 листопада.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про щонайменше 210 жертв землетрусу.