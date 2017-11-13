"Марш незалежності" в Польщі має елементи екстремізму та расизму, - МЗС Ізраїлю

У суботу на честь дня незалежності Польщі націоналісти організували у Варшаві "Марш незалежності". У МЗС Ізраїлю відреагували на захід, назвавши його небезпечним, з елементами екстремізму та расизму, повідомляє tvn24.pl.

"Це небезпечний марш, організований екстремістськими та расистськими елементами. Ми сподіваємося, що на такі прояви расової ненависті потрібно реагувати негайно і дуже рішуче",- заявив Нахзон.

У "Марші незалежності", організованого націоналістичними організаціями "Національно-радикальний табір" (ONR) та "Всепольська молодь" взяли участь близько 60 тис. людей. Учасники маршу, який відбувся під гаслом "Ми хочемо Бога!", несли плакати антиіммігрантського та антиісламського змісту, проти лібералізму і світських основ держав, підкреслюючи необхідність повернення до католицького фундаменту держави, передає Укрінформ.

Деякі учасники маршу несли плакати відверто екстремістського змісту: "Чиста кров", "Біла Європа братерських народів" та інші. Під час маршу звучали й деякі антиукраїнські гасла.

Варшавська поліція затримала 45 маніфестантів з ліберального руху "Громадяни РП", які протестували проти маршу націоналістів.

Польська влада у досить позитивних тонах коментувала "Марш незалежності". Віце-прем'єр-міністр, міністр культури РП Пьотр Глінський назвав марш "прекрасною" подією, хоча й визнав, що на ньому були деякі плакати провокаційного характеру.