Меркель і Макрона закликали очолити боротьбу зі змінами клімату

Асоціації захисників довкілля з Німеччини та Франції звернулися до канцлерки Анґели Меркель та президента Макрона із закликом зробити дві країни "двигуном честолюбної кліматичної політики в ЄС", пише Deutsche Welle.

У своєму листі, який у неділю, 12 листопада, цитує німецьке видання Süddeutsche Zeitung, представники 18 асоціацій захисників довкілля двох країн вимагають, аби ЄС підвищив взяті на себе цільові показники в рамках Паризької кліматичної угоди, а також запровадив мінімальні тарифи на викиди шкідливого діоксиду вуглецю. Також вони пропонують у новому бюджеті ЄС виключити "будь-яку підтримку невідновлюваної енергетики" та запровадити мінімальні тарифи за викиди при використанні невідновлюваних джерел енергії. Лист підписали, зокрема, такі організації, як BUND, Greenpeace, WWF, Nabu та Reseau Action Climat.

У понеділок, 13 листопада, розпочинається другий, вирішальний тиждень Кліматичної конференції ООН в Бонні, де основною темою є втілення пунктів Паризької кліматичної угоди. Цільовими показниками ЄС в рамках цієї угоди є скорочення до 2030 року рівня викидів у атмосферу на 30 відсотків відносно рівня 2005 року. Очікується, що Меркель та Макрон відвідають конференцію в Бонні.

Нагадаємо, Меркель вважає, що у боротьбі зі змінами клімату необхідно враховувати і інтереси економіки.