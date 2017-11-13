МВФ погіршив прогноз середньорічної інфляції в Україні у 2017 році до 12,8%

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз середньорічної інфляції в Україні у 2017 році на 1,3 процентних пункти - до 12,8%. Про це повідомляє УНІАН.

Прогноз інфляції також погіршено на 2018 рік (на 0,4 процентних пункти - до 10%) і на 2019 рік (на 0,5 процентних пункти, до 7%).

При цьому, МВФ зберіг прогноз зростання економіки України в 2017 році на рівні 2%, а також залишив без змін прогнози на 2018 рік на рівні 3,2% в на 2019 рік на рівні 3,5%.

У МВФ також прогнозують зростання внутрішнього попиту в 2017 році на 4,1%, в 2018 році - на 4%, в 2019 році - на 4,2%.

Частку інвестицій у ВВП в 2017 році очікують на рівні 21%, у 2018 році - на рівні 23,2%, у 2019 році - на рівні 25,1%.

Безробіття в 2017 році за прогнозом Фонду становитиме 9,5%, у 2018 році - 9,3%, у 2019 році - 8,8%. Державний борг до ВВП у 2017 році складе 86,2%, у 2018 році - 83,5%, у 2019 році - 77,9%.

Нагадаємо, за даними МВФ, Україна втрачає від корупції 2% ВВП.