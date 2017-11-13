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МЗС звернеться до NYT за зображення окупованого Криму як "спірної території", - Беца

13 листопада, 2017 - 15:44
Фото: Укрінформ

Міністерство закордонних справ України звернеться до американського видання The New York Times через те, що вони зобразили на карті анексований Росією Крим як "спірну" територію. Про це в Twitter повідомила речниця МЗС України Мар’яна Беца.

Нагадаємо, американське видання The New York Times опублікувало карту, на якій тимчасово окупований Крим зобразили одним кольором з територією Росії, та позначили як "спірну територію"

Газета розмістила карту як ілюстрацію до статті "Путінський міст до Криму може бути більше символом, ніж трафіком", в якій розповідають про будівництво Керченського моста.

Джерело: Еспресо
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