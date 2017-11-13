МЗС звернеться до NYT за зображення окупованого Криму як "спірної території", - Беца

Міністерство закордонних справ України звернеться до американського видання The New York Times через те, що вони зобразили на карті анексований Росією Крим як "спірну" територію. Про це в Twitter повідомила речниця МЗС України Мар’яна Беца.

Крим не є "спірною" територією. Це тимч окупов територія України. Окупант відомий-РФ. Звернемось до @nytimes. Помилки мають бути виправлені — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) November 13, 2017

Нагадаємо, американське видання The New York Times опублікувало карту, на якій тимчасово окупований Крим зобразили одним кольором з територією Росії, та позначили як "спірну територію"

Газета розмістила карту як ілюстрацію до статті "Путінський міст до Криму може бути більше символом, ніж трафіком", в якій розповідають про будівництво Керченського моста.