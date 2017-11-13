На сьогодні на Трухановому острові діє новий регламент в'їзду транспорту

Київська влада з понеділка, 13 листопада, вводить на Трухановому острові новий регламент в'їзду транспортних засобів.

Згідно із затвердженим регламентом, в'їзд на територію Труханового острова буде відбуватися через встановлений автоматичний шлагбаум. У тому випадку, якщо шлагбаум не буде відкриватися, водій може скористатися кнопкою для зв'язку з оператором.

В'їзд на Труханів острів стане доступний тільки для автомобілів, які є в базі. Камери будуть зчитувати номер автомобіля: якщо він є в базі, то шлагбаум відкривається. База формується містом, виходячи із законних прав перебування об'єктів на території Труханового острова. База буде повністю прозора і доступна.

Буде введено нічний режим роботи допуску на територію екозони. Шлагбаум буде працювати з 7:00 до 22:00. У час, що залишився, обмеження доступу через шлагбаум не буде.

Регламентом також встановлено обмеження швидкості до 20 км/год, що діє цілодобово. Порушення правил руху також будуть фіксувати камери, про що водіїв будуть попереджати смс-повідомленням. Після трьох порушень автомобіль буде виключено з бази, а проїзд на Труханів острів буде закрито.

Відзначається, що регламент набирає чинності з понеділка, 13 листопада.

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