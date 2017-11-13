На виборах президента Словенії переміг чинний глава держави

У другому турі виборів президента Словенії перемогу здобув чинний глава держави Борут Пахор. Як повідомляє у понеділок, 13 листопада, центральна виборча комісія Словенії, за нього проголосували 53 відсотки виборців. Явка у другому турі виборів, що відбулись напередодні, становила 42 відсотки - вона була найнижчою з часу оголошення Словенії незалежною у 1991 році.

Конкурент Пахора на виборах, мер міста Камнік Мар'ян Шарец набрав 47 відсотків голосів виборців. Президент у Словенії виконує переважно представницькі функції.

Пахор, який на цих виборах висувався як незалежний кандидат, у минулому тривалий час був лідером соціал-демократів. Він очолював словенський уряд з 2008 до 2012-го - в роки найтяжчої фінансової кризи за останні десятиліття. Під час передвиборної боротьби Пахор заявляв, що його головне завдання - об'єднати людей. Його критикували, зокрема, за намагання уникати обговорення гострих тем. У рамках кампанії він упродовж 25 днів пройшов понад 700 кілометрів словенськими містами і селами для зустрічей з виборцями. Пахора також знають як "короля Instagram", оскільки він дуже активно використовує цю соцмережу.

Право голосу в країні з населенням близько двох мільйонів жителів мають 1,7 мільйона виборців. Словенія є однією з найрозвиненіших держав колишнього соціалістичного табору.