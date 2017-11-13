На Закарпатті вже понад 400 добровольців долучилися до акції "Купи зустріч – подаруй дитині свято"

Її вже сьомий рік поспіль проводять закарпатські благодійники. Упродовж декількох тижнів за можливість придбати зустріч із добровольцями зацікавлені будуть торгуватися на сторінках акції у соціальних мережах (https://www.facebook.com/groups/kypu.zystrich/). Стартова ціна – 20 грн, кожен крок підвищення ціни – також 20 грн. «Основна мета акції – створити якомога більше щасливих моментів для тих дітей, в котрих немає батьків, та можливості відчути, що таке справжній новорічний настрій. З року в рік кількість молодих людей, які долучаються до акції, зростає. Зростає й кількість зібраних коштів. Якщо в перші роки ми збирали по кілька тисяч гривень (від 5 з половиною), то минулоріч – понад 100 тисяч. За такі кошти вже можна не лише поїхати в дитячі будинки з подарунками, але й допомогти інтернатам стати кращими», – розповів «Дню» координатор акції Денис Ман.

Так, за зібрані кошти минулих років вдалося замінити вікна на першому поверсі інтернату в Нижньому Бистрому, а Ільницькій школі – закупити звукову техніку. До усіх поїздок волонтери купують спортивний інвентар. Організатори сподіваються, що темп приросту учасників збережеться, наразі до участі в акції долучилися понад 400 учасників в якості лотів і з кожним днем це число зростає.

«Хотілося б завершити початі справи в попередні роки. Нижньобистрівська школа – один із тих закладів, що найбільше потребує сьогодні уваги. Проте наша задача – створити свято для тих, хто його потребує. На жаль, дітей, які виховуються в інтернатах без батьків, – багато. Тому поїздок теж буде багато. А без подарунків до діток ми не їздимо», – прокоментував пан Денис.

Серед тих, хто виставив себе на продаж – студенти та викладачі, фотографи, журналісти, волонтери, бізнесмени, громадські активісти, спортсмени та навіть музичні гурти.

Вікторія Жуйко, Ужгород