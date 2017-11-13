Найбільший світовий нафтотрейдер зберігатиме газ в Україні

Найбільший у світі нафтотрейдер Vitol у жовтні поставив через Словаччину тестовий обсяг природного газу й оформив його в режимі "митного складу" для тривалого зберігання в ПСГ ПАО "Укртрансгаз".

Про це повідомляє профільне енергетичне видання enkorr.

"Дебютне постачання газу в Україну в обсязі близько 2 тис. куб. м оформила нідерландська структура Vitol Gas and Power B.V. До цього Vitol ніколи не постачав природний газ в Україну", - йдеться у публікації.

Тривале зберігання газу в українських ПСГ (до 3 років) без сплати митних зборів дозволено з 2 червня цього року. До цього митне оформлення газу, поставленого в Україну для зберігання в ПСГ, можна було проводити лише в режимі "транзит". При цьому Митним кодексом встановлено терміни транзитних перевезень трубопровідним транспортом - 31 доба.

Зберігання в режимі "митного складу" дозволяє компаніям постачати газ з Європи в сезон низьких цін і закачувати в українські ПСГ, а в період сезонного зростання цін оформляти його для продажу.

Укртрансгаз готовий надати вільний об'єм 14 млрд куб. м у ПСГ (всього в Україні близько 30 млрд куб. м) для зберігання в режимі "митного складу" за ціною 40 євроцентів за МВт (чи 4,2 євро за тис. кубометрів) за цикл зберігання. Така ціна, за твердженням Укртрансгазу, є найнижчою в Європі.

У вересні ПАТ "Укртрансгаз" заявляв, що підписав договори з 8 компаніями про можливість зберігання природного газу в підземних сховищах у режимі "митного складу".