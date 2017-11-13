Новим суддею КСУ став Віктор Городовенко

XIV позачерговий з'їзд суддів, що зібрались у Києві, обрав суддю Конституційного суду України за своєю квотою. Ним став очільник Апеляційного суду Запорізької області Віктор Городовенко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Кандидатуру Городовенка підтримали 186 з 287 присутніх делегатів з'їзду.

Городовенко був обраний на з'їзді таємним голосуванням. Після оголошення результатів голосування він подякував делегатам з'їзду за підтримку і пообіцяв докласти всіх зусиль на посаді судді Конституційного суду, аби виявитися гідним такої високої довіри.

Конституційний суд складається з 18 суддів. Призначаються вони поквотно: по 6 - від Верховної Ради, президента та з'їзду суддів.