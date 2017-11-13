Оновлений рейтинг WTА: Світоліна залишається шостою "ракетою" світу

Жіноча тенісна асоціація (WTА) опублікувала у понеділок, 13 листопада, оновлений рейтинг кращих тенісисток світу.

Харків'янка Еліна Світоліна й раніше залишається шостою "ракетою" світу, а киянка Леся Цуренко зберегла 42-у позицію, повідомляє Укрінформ.

У першій сотні ще дві українки. Три позиції втратила Катерина Козлова (89-е місце), дві - Катерина Бондаренко (95).

Очолює рейтинг WTА румунка Симона Халеп, випереджаючи на 40 очок іспанку Гарбіньє Мугурусу. Третьою йде Каролін Возняцькі з Данії.

Нагадаємо, львів'янка Василина Кириченко завоювала золоту медаль на молодіжному чемпіонаті Європи з дзюдо.