Під Полтавою відбувся турнір off road, у якому взяли участь майже 200 позашляховиків

Цього вікенду небуденна подія відбулася у Полтаві. До обласного центру з’їхалося майже 200 спортсменів з різних куточків України, щоб взяти участь у турнірі off road – видові змагань, у якому пілоти квадроциклів і позашляховиків (зазвичай докорінно переобладнаних) долають перешкоди на швидкість та майстерність.

Розпочалося дійство на Театральній площі у центрі міста, де відбувся збір усіх учасників змагань, виставка автомобілів та урочиста побудова автоколони. Полтавці мали нагоду споглянути найрізноманітнішу техніку, виставлену пілотами і штурманами: від квадроциклів до джипів-котлет (автомобілів, зібраних власноруч із різного роду комплектуючих, які відрізняються від заводської збірки – авт.) та звичайних повнопривідних позашляховиків – переважно відомих автомобільних компаній BMW, Suzuki, Honda. Попри ранок вихідного дня та дощ, виставка зібрала чимало глядачів.

Учасник перегонів полтавець Василь Воротинцев, котрий уже близько п’яти років займається автоспортом, розповідає, що неодноразово мав звитяги на чемпіонатах України з авторалі, за що був удостоєний звання «Майстер спорту України», але, окрім професійних турнірів, не оминає увагою і подібні показові, які популяризують цей вид спорту. «Це насамперед моє хобі. Тут головну роль відіграє не швидкість, а ті умови, які потрібно долати на цих машинах, – бездоріжжя, схили, гори, болота. Так би мовити, екстрим. Я радий, що наше місто живе бурхливим життям і має змогу приймати такі змагання, а пілоти мають можливість продемонструвати свої вміння. Жителі ж міста можуть споглянути наживо те, що раніше могли бачити лише по телебаченню. На турнірі буду відстоювати честь області й міста», – зауважив Василь Воротинцев.

А от єдиний іноземний представник Кшиштоф Копала, що приїхав із Польщі, подолав чималу відстань не стільки заради перемоги, скільки заради набуття нового досвіду, хоча і займається перегонами на важкопрохідній техніці по природних територіях вже понад десять років. Розповідає, що у Полтаві вперше, але вже вражений дебютним дійством. «У мене в Україні чимало друзів. Ми їздимо на різні змагання, де зустрічаємося з багатьма колегами, знайомимося, допомагаємо один одному. І кожні наступні змагання показують, як ми підвищуємо свій рівень майстерності. У Полтаві я бачу хорошу атмосферу, тому сюди хотів би повернутися знову. Тут хороші люди. Сподіваюся, траса буде не гіршою», – поділився враженнями польський пілот.

Погода в перший змагальний день була не надто приємною для вболівальників, оскільки безперестанку йшов дощ, а от пілоти були нею задоволені. «Дощ – це найкраща погода, адже джипи люблять багно, а якщо сухо, то це не дуже цікаво, бо по такій поверхні будь-хто зможе проїхати. Коли ж умови ускладнені, тоді ми починаємо боротися не лише з собою, а й з природою та можливостями нашого авто», - говорить Кшиштоф Копала.

Протягом двох днів пілоти долали трасу у селі Гора поблизу Полтави. Найкращі та найвправніші з них отримали нагороди та призи.

Богдан Проскуров, Полтава, фото автора