Прем'єр Іспанії закликав каталонців до активної участі у дострокових виборах

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой під час першого візиту до Каталонії після запровадження прямого правління закликав до активної участі у каталонських виборах 21 грудня. Про це повідомляє "Голос Америки".

"Ми хочемо повернути Каталонію, яка належить усім, з демократією та свободою, ми цього досягнемо, якщо мовчазна більшість перетворить свій голос на голосування", – заявив він 12 листопада.

Нагадаємо, Рахой в неділю, 12 листопада, вперше після початку кризи в Каталонії приїхав до Барселони.