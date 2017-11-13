Прокуратура Іспанії відмовила Україні в екстрадиції Онищенка

Прокуратура Іспанії відмовила Україні в арешті та екстрадиції нардепа-втікача Олександра Онищенка, якого підозрюють у розкраданнях державних коштів. Про це Онищенко заявив після судового засідання і Мадриді.

"Суд вислухав позицію сторони обвинувачення, запитав, чи згоден я на добровільну екстрадицію. Я відповів, що ні, і що моя справа є політичним переслідуванням. Суд визнав наші аргументи досить переконливими, щоб не застосовувати до мене арешт", - сказав Онищенко, передає "Еспресо".

При цьому Онищенко відмовився показати журналістам рішення суду. Крім того, видання з посиланням на джерело в НАБУ зазначає, що офіційної відмови від правоохоронних органів Іспанії до НАБУ ще не надходило.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Онищенко оформлює громадянство Німеччини.