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Рівнянин, який танцює на візку, став "Спортсменом місяця" на міжнародному рівні

13 листопада, 2017 - 17:51
Фото надав Іван Сівак

Рівнянин Іван Сівак, який нещодавно завоював «золото» на чемпіонаті світу зі спортивних танців на візках, здобув нове престижне звання. Він став «Спортсменом місяця». Кандидатуру Івана Сівака запропонував Міжнародний паралімпійський комітет. У його кар’єрі це відбулося вже вдруге. Тим часом серед інших претендентів на номінацію були найсильніші представники різних видів спорту  з усього світу. Переможців же визначали шляхом інтернет-голосування. Іван Сівак зізнається, що не очікував від рівнян такого ажіотажу в соцмережах. Його підтримували і друзі, і знайомі, і навіть однокласники доньки та їх батьки. В результаті Іван Сівак набрав більше 52 відсотків голосів, випередивши суперників з Монголії майже на 10 відсотків.

«Це звання є предметом гордості для кожного спортсмена. Для мене воно є вже другим, - розповідає Іван Сівак. – Взагалі ж номінацію створили для популяризації паралімпійського руху, для того, щоб відзначити спортсменів, які вибороли престижні нагороди. А ще це чудовий привід, аби якомога більше людей дізналися про країну, яка має  такі здобутки. Вперше «Спортсменами року» ми стали з дружиною Надією. Це було в 2013 році. Тоді ми брали участь у чемпіонаті світу зі спортивних танців на візках, який відбувався в Японії, і вперше посіли  перші місця відразу в двох програмах. Тому нас номінували на таке  звання. На той час ні я, ні Надія не знали про нього. Але за нас проголосувало дуже багато людей і ми виграли. Як виявилося, кандидатури українських спортсменів на цей конкурс висували і раніше, але вони не перемагали. Тож ми тоді стали першими. Прапор нашої держави з’явився в тому списку. І це привід для того, щоб пишатися. Взагалі звання «Спортсмен місяця» доволі престижне. І цьогоріч в цьому переліку знову з’явилося моє ім’я. Я був поруч із дуже іменитими спортсменами, які посідали високі звання на Параолімпійських  іграх. Це дуже приємно. А ще більше було приємно від тієї підтримки, яку створили в соцмережах люди, котрі мене підтримували і голосували. Я такого навіть не очікував. Це додає натхнення на подальші виступи».

Тетяна ІЛЬНИЦЬКА, Рівне

Джерело: День
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