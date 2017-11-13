Саудівська Аравія планує розблокувати аеропорти і порти Ємену найближчим часом

У найближчі 24 години має відбутись відкриття аеропортів та морських портів у Ємені. Про таке рішення щодо розблокування транспортних систем Ємен, які були заблоковані коаліцією на чолі з королівством з 6 листопада, повідомили у представництві Саудівської Аравії в ООН , пише Deutsche Welle.

Як повідомили у представництві Ер-Ріяда при ООН, усі аеропорти та морські порти, підконтрольні міжнародно визнаному уряду Ємену, зокрема, у містах Адені, Мосі та Ель-Муккалі, знову запрацюють упродовж наступних 24-х годин.

Саудівська Аравія оголосила про тимчасове закриття кордонів Ємену 6 листопада з метою припинення постачання зброї з Ірану повстанцям-хуситам. Підставою для такого кроку став запуск по Ер-Ріяду балістичної ракети з території, яку контролюють підтримувані Іраном повстанці.

7 листопада ООН висунула коаліції на чолі з Саудівською Аравією вимогу припинити блокаду Ємену, щоб жителі країни могли отримати необхідну гуманітарну допомогу.

Саудівська Аравія зі своїми союзниками бере активну участь у військовому конфлікті в Ємені - на боці президента Ємену Абд-Раббу Мансура Хаді, у той час як основний противник Ер-Ріяда Іран - на боці повстанців-хуситів.