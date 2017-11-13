Сербія хоче до ЄС, але не буде приєднуватися до європейських антиросійських санкцій, - МЗС

Сербія не планує приєднуватися до антиросійських санкцій Євросоюзу і навпаки сподівається на їх швидке скасування. Про це заявив міністр закордонних справ і віце-прем'єр Сербії Івіца Дачич в інтерв'ю російському виданню "Известия".

"Із Росією ми бажаємо підтримувати всеосяжну співпрацю і дружні відносини в політичній і економічній сферах, в науці, культурі, освіті, а також в питаннях оборони, безпеки і військової промисловості. І ми продовжимо це і надалі. Тому Сербія залишиться послідовною у своїй політиці і не буде приєднуватися до європейських антиросійських санкцій. Більш того, сподіваємося і бажаємо скасування санкцій проти Росії якомога швидше", – підкреслив він.

За словами Дачича, Сербія "звичайно, зіштовхується з наслідками свого рішення".

"Сербія хоче до ЄС, але ми ніколи не підемо проти власних національних інтересів і ніколи не введемо санкції проти друзів", – зазначив глава сербського МЗС.

Як відомо, раніше посол України в Сербії Олександр Александрович дав інтерв'ю інформаційному порталу BIRN, в якому головним чином акцентував увагу на тому, що Росія використовує Сербію для знищення Європи. Реакція сербського Міністерства закордонних справ не змусила себе довго чекати – у відомстві звинуватили українського посла в намірах нашкодити дружнім відносинам між Москвою і Белградом і пригрозили заходами у відповідь. Ймовірно, мова може йти про відкликання урядом Сербії акредитації Аксандровича та оголошення його персоною нон грата.

Пізніше лідер Сербської радикальної партії закликав вислати з країни українського посла, а міністр закордонних справ Клімкін покликав його на консультацію. Під час консультацій було вирішено, що Україна звернеться до європейських друзів і партнерам по проблемі сербських найманців і контактів з окупованим Кримом.

Після цього Сербія терміново викликала свого посла з Києва.

При цьому президент Сербії Александр Вучич заявив, що необхідно вирішити дипломатичний конфлікт з Україною і продовжувати розвивати дружні відносини між двома державами.