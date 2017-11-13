Смерть 4 політологів та журналіста у ДТП під Рівним може бути умисним вбивством, - слідство

Слідство вважає смерть чотирьох політологів та журналіста, які загинули у ДТП під Рівним 6 вересня, умисним вбивством. Про це свідчать дані постанови суду від 2 листопада, опублікованої в реєстрі судових рішень, передає "Прямий".

Досудове розслідування встановило, що водій вантажного автомобіля DAF навмисне допустив зіткнення з автомобілем, у якому знаходилися політологи Олександр Маслак, Олексій Курінний, Олександр Ніканоров, Володимир Карагяур, а також секретар Ради донорів з питань децентралізації в Україні, екс-заступник глави Донецької військово-цивільної адміністрації Сергій Попов.

Крім того, слідство заявило про наявність ще одного підозрюваного у причетності до смертельної ДТП. Тому запросило у Печерського суду доступ до мобільних телефонів цього фігуранта справи і доступ до інформації мобільного оператора.

Суд клопотання слідчого прокуратури задовольнив.

Нагадаємо, 6 вересня у ДТП на Рівненщині загинули 4 політологи та громадський активіст.