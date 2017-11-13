Сьогодні розпочався дводенний візит в Україну Президента Світового банку Джима Кіма. Про це повідомив у своєму Фейсбуці міністр фінансів Олександр Данилюк.

Голова мінфіну додав: "Прямо зараз починаємо зі сніданку з представниками агробізнесу, щоб обговорити шляхи збільшення продуктивності в агросекторі та роль нашої країни у глобальній продуктовій безпеці".

Також у програмі візиту голови Світового банку - зустрічі з Президентом Петром Порошенком, Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом, а також зі спікером ВР Андрієм Парубієм та керівниками парламентських фракцій.