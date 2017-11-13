Сьогодні відбудеться 14-ий позачерговий з'їзд суддів України, обиратимуть представника в КСУ

Сьогодні, 13 листопада, відбудеться 14-ий позачерговий з'їзд суддів України. Судді оберуть за своєю квотою представника до Конституційного суду України, передає УНН.

На цю посаду претендують шість кандидатів. Це судді Віктор Городовенко, Василь Гуменюк, Валентин Крижановський, Сергій Чумак, Андрій Леонтович і Роман Савуляк.

Нагадаємо, Рада суддів поки рекомендувала шістьох кандидатів на посаду судді КСУ.

Зазначимо, вибори голови КСУ на спеціальному пленарному засіданні суду 2 листопада не відбулися.