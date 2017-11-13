Спецпредставник Держдепу долучився до обміну заручників на Донбасі

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер передасть помічникові президента Росії Владислава Суркова листи від родин заручників.

Про це у Facebook повідомила представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

"Сьогодні спецпредставник США з питань України Курт Волкер зустрічається з путінським радником Сурковим. Він, на прохання української сторони, передасть РФ листи від сімей заручників і вимогу негайного звільнення. Питання безпеки і заручники - наші ключові пріоритети", - написала вона.

Волкер та Сурков обговорять сьогодні у Белграді обговорять питання врегулювання на південному сході України, зокрема пов'язані з миротворчою місією на Донбасі.