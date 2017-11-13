Суд конфіскував нафтопродукти Курченка на 800 млн грн

На Одещині на користь держави конфісковано близько 100 тис тонн нафтопродуктів вартістю понад 800 млн грн у рамках розслідування злочинної схеми Сергія Курченка.

Про це повідомила прес-секретар Генеральної прокуратури України Лариса Сарган.

За словами Сарган, за рішенням суду застосовано процедуру спеціальної конфіскації.

"Враховуючи, що під час розслідування судом надано дозвіл на реалізацію арештованого палива, вироком суду застосовано спецконфіскацію щодо всіх цих нафтопродуктів або коштів, отриманих від їх реалізації, у тому числі нарахованих на них відсотків", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Вказане паливо надійшло на територію України "для реалізації злочинною організацією під керівництвом Сергія Курченка без сплати митних платежів". Частина конфіскованого палива перебуває на нафтобазах.

Крім того, від реалізації частини нафтопродуктів до бюджету у вигляді податків вже сплачено 300 млн грн, на рахунках банківських установ перебуває більш ніж 100 млн грн, на які нараховано понад 13 млн грн відсотків.