У Amnesty International заявили про злочини проти людяності з боку режиму Асада

Примусове переселення та блокада населених пунктів військами, підконтрольними президенту Сирії Башару Асаду, є злочинами проти людяності. Про це в понеділок, 13 листопада, заявили в міжнародній правозахисній організації Amnesty International (AI), повідомляє DW.

Сирійська армія здійснювала бомбардування територій, які перебували в блокаді, і блокувала доставку гуманітарної допомоги, внаслідок чого мирні жителі відчували гостру нестачу продовольства і медикаментів, наголосили в AI.

"Сирійський уряд усвідомлено застосовує голод як колективне покарання для населення", - заявив представник німецького відділення AI Рене Вільдангель.

Громадянська війна у Сирії триває з 2011 року. На думку AI, від так званих "мирових угод", що укладались між режимом Асада та опозиційними озброєними формуваннями з 2014 року, а також від створення так званих "зон деескалації", постраждало цивільне населення Сирії. Йдеться про "нібито дипломатичні рішення", яких досягнуто ціною порушення прав людини, зазначають правозахисники. У період з серпня 2016-го до березня 2017 року сирійський уряд "цілеспрямовано зробив вигнанцями та вбив" тисячі цивільних осіб з метою посилення тиску на опозицію під час переговорів, наголосили в AI.

Amnesty вимагає від Організації Об'єднаних Націй проведення ретельного розслідування зазначених обставин і кримінального переслідування злочинців.

Звіт міжнародної правозахисної організації грунтується на даних 134 очевидців, експертів, журналістів, представників ООН та гуманітарних організацій у період з квітня до вересня цього року. Сирійський уряд не надав АІ коментрів щодо закидів.