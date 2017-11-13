У Херсоні проходить третій українсько-чеський баркемп

У херсонській центральній міській бібліотеці ім. Лесі Українки триває українсько-чеський баркемп, який проводить чеська неурядова організація «NESEHNUTÍ» у партнерстві з місцевими громадським організаціями. Протягом двох днів кількадесят учасників заходу, серед яких лектори з Білорусі, Чехії, Польщі, України, в тому числі з АР Крим, діляться прикладами успішних та невдалих практик упровадження громадських ініціатив та адвокаційних кампаній.

Формат баркемпу передбачає відкриті інтерактивні зустрічі, де учасники є одночасно спікерами, різні лекції й майстер-класи відбуваються паралельно, а тривалість кожного виступу – близько 45 хвилин. Лекції і обговорення присвячені низці актуальних тем. Це порушення прав людей і політичні репресії в окупованому Росією Криму, просування ініціатив із захисту публічних інтересів, відстоювання прав жінок, вигідна співпраця НГО та ЗМІ, захист довкілля, виявлення і протидія пропаганді та фейкам тощо.

«Наша головна мета – посилити мотивацію учасників баркемпу в тих напрямках, якими вони займаються. Ми покликали 12 лекторів з різних країн, які на своїх прикладах показують, які зміни можна провести у суспільстві, як їх досягти, – розповідає організатор заходу Петр Махалек. – Звичайно, 45 хвилин замало для глибокої розмови, але учасники отримають цікаві приклади і зможуть їх використовувати».

«Щодо конкретних результатів, то це стосується іншого напрямку нашої роботи. Ми обираємо різні ініціативи і підтримуємо їх матеріально. Протягом трьох років у Полтавській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях таких проектів було близько 25, на що ми витратили орієнтовно півмільйона гривень, – додає Петр Махалек. – Ці ініціативи спрямовані на впровадження реформ. Наприклад, публікація органами місцевої влади усіх відкритих даних, як того вимагає закон, допомога журналістам-розслідувачам, які займаються темами вирубки дерев. У Херсоні підтримуємо створення центру для жінок, які страждають від насильства в сім’ї».

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон, фото автора