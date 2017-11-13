У китайському порту спустили на воду найбільший у світі електричний корабель

Найбільший у світі електричний корабель, тоннажністю 2000 метричних тон спустили на воду в китайському порту Гуанджоу, пише Tehnot.

Ємність акумуляторів корабля становить 2400 кВтг. Для порівняння, у Tesla Model S ємність акумулятора становить 85 кВтг. А у самого великого електромобіля планети, самоскида на базі Komatsu HD 605-7, ємність акумулятора, вагою 4,5 тонни становить 700 кВтг.

Заряду літієвих батарей досить, щоб проплисти близько 80 км. Після чого акумулятори потрібно буде зарядити протягом 2 годин.

Вантажний корабель буде перевозити вугілля у районі гирла річки Перл, недалеко від Гуанджоу.