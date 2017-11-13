У Києві поліція запобігла можливого теракту, - Шкіряк

Поліція у Києві запобігла можливого теракту, заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк, коментуючи інформацію про знайдене авто із вибухівкою.

Напередодні у Нацполіції повідомили, що затримали в українській столиці автомобіль, у багажнику якого знайшли п'ять брикетів пластиду та електродетонатори.

"Та кількість вибухівки - понад 6,5 кілограмів, попередньо, пластиту із 15-ма детонаторами - могла бути використана для терористичного акту. Це могло спричинити достатньо велику кількість жертв", - сказав він в ефірі телеканалу "112 Україна".

Знайденої вибухівки, за словниками представника МВС, вистачило б на значно потужніший вибух, ніж той, що нещодавно прогримів поблизу приміщення телеканалу "Еспрессо" у Києві.

"Це насправді успіх правоохоронців, - додав він. - Кількість жертв могла йти на десятки".

Авто, в якому знайшли вибухівку, за словами Зоряна Шкіряка, прибуло із Закарпатської області. У ньому сиділи двоє чоловіків.

Радник каже, що затримані не дають свідчень і не визнають провини: "Вони плутаються, пояснюють, що це їх попросили, і не знали, що у сумках".

За словами поліцейських, вибухівка була підготовлена до використання.

Авто, що викликало підозри силовиків, було припарковане біля торгового центру на Осокорках у Дарницькому районі.

"На місці події працюють вибухотехніки та слідчо-оперативна група районного управління поліції. Чоловіків, які були у машині, затримали", - ішлося у повідомленні на Facebook.

"Із молодиками, які її (вибухівку. - Ред.) перевозили і не мали при собі засобів зв'язку, спілкуються слідчі та співробітники СБУ. Імовірно, у них є спільники", - додали у поліції.

Усіх патрульних у Києві перевели у підвищену готовність - ввечері вони посилено патрулювали вокзали, станції метрополітену та місця масового перебування людей.

Поліцейським допомагали 200 службовців Національної гвардії, зазначили у повідомленні.