У Києві з 25 по 26 листопада пройдуть заходи до Дня пам'яті жертв голодоморів

У Києві з 25 по 26 листопада триватимуть заходи до Дня пам'яті жертв голодоморів. Про це свідчить відповідне розпорядження №1410, передає прес-служба КМДА.

Заходи пройдуть на Майдані Незалежності та вул. Хрещатик.

День пам'яті жертв голодоморів – щорічний національний пам'ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада. Запроваджений згідно з указом президента України Леоніда Кучми № 1310/98 від 26 листопада 1998 року як "День пам'яті жертв голодоморів".

Цього дня о 16:00 оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання, після чого по всій Україні відбувається акція "Запали свічку", в рамках якої всі охочі несуть свічки до пам'ятників жертвам. В акції також можна взяти участь, запаливши свічку в своєму вікні.

На сьогодні в Україні на юридичному та законодавчому рівні статус Голодомору має лише геноцид 1932-1933 рр. Події 1921-1923 рр. та 1946-1947 рр. кваліфікуються як масовий голод, геноцидний характер якого наразі не доведено.

Нагадаємо, у Конгрес США внесли проект резолюції про визнання Голодомору геноцидом українського народу.