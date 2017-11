У Лондоні вручили премію MTV Europe Music Awards-2017

У Лондоні відбулася урочиста церемонія вручення премії MTV Europe Music Awards-2017, повідомляється на сайті премії.

Шоу, ведучою якого виступила Рита Ора, пройшло в критому спортивно-концертному комплексі у Уемблі, де зібралися тисячі меломанів.

У цьому році тріумфатором вечора став канадський поп-виконавець Шон Мендес, який отримав нагороди в номінаціях "Краща пісня" ("Тhere's Nothing Holdin' Me Back") та "Кращий артист". Його суперниками в головних номінаціях були Тейлор Свіфт, Майлі Сайрус, Ед Ширан і Аріана Гранде.

У жанрі хіп-хоп переможцем був названий Емінем, а його колега Кендрік Ламар отримав приз за найкраще відео – ним став кліп на пісню "Humble".

Співачка Тейлор Свіфт була номінована у найбільшій кількості категорій, однак отримати не вдалося ні одну із премій.

Найкращим дебютантом року стала британська співачка Дуа Ліпа – її перший повноцінний альбом вийшов трохи менше півроку тому.

У категорії "Краща альтернатива" переможцями були визнані Thirty Seconds To Mars, а "Глобальноюіконою" назвали колектив U2.

Додамо, що в числі переможців MTV Europe Music Awards-2017 виявилися і музиканти з колективу Сергія Шнурова "Ленінград". Нагороду вони отримали в номінації "Кращі візуальні ефекти" за кліп на пісню "Кольщик".

Повний список переможців MTV Europe Music Awards-2017 виглядає наступним чином:

Найкращий артист — Шон Мендес

Найкращий хіп-хоп виконавець — Емінем

Краща альтернативна група — Thirty Seconds To Mars

Краще музичне відео — Humble, Кендрік Ламар

Краща поп-композиція — Havana, Каміла Кабельйо

Краща пісня — There's Nothing Holdin' Me Back, Шон Мендез

Самий стильний виконавець — Зейн Малік

Найбільша армія фанатів — Шон Мендес

Кращий дебют року — Дуа Ліпа

Кращі візуальні ефекти — група "Ленінград", пісня "Кольщик"

Кращий електронний/танцювальний проект — Девід Гетта

Кращий американський виконавець — гурт Fifth Harmony

Кращий канадський виконавець — Шон Мендес

Кращий британський і ірландський виконавець — Луї Томлінсон

Найкращий живий виступ — Ед Ширан

Краща рок-група — Coldplay