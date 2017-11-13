У Лондоні вручили премію MTV Europe Music Awards-2017

У Лондоні відбулася урочиста церемонія вручення премії MTV Europe Music Awards-2017, повідомляється на сайті премії.
Шоу, ведучою якого виступила Рита Ора, пройшло в критому спортивно-концертному комплексі у Уемблі, де зібралися тисячі меломанів.
У цьому році тріумфатором вечора став канадський поп-виконавець Шон Мендес, який отримав нагороди в номінаціях "Краща пісня" ("Тhere's Nothing Holdin' Me Back") та "Кращий артист". Його суперниками в головних номінаціях були Тейлор Свіфт, Майлі Сайрус, Ед Ширан і Аріана Гранде.
У жанрі хіп-хоп переможцем був названий Емінем, а його колега Кендрік Ламар отримав приз за найкраще відео – ним став кліп на пісню "Humble".
Співачка Тейлор Свіфт була номінована у найбільшій кількості категорій, однак отримати не вдалося ні одну із премій.
Найкращим дебютантом року стала британська співачка Дуа Ліпа – її перший повноцінний альбом вийшов трохи менше півроку тому.
У категорії "Краща альтернатива" переможцями були визнані Thirty Seconds To Mars, а "Глобальноюіконою" назвали колектив U2.
Додамо, що в числі переможців MTV Europe Music Awards-2017 виявилися і музиканти з колективу Сергія Шнурова "Ленінград". Нагороду вони отримали в номінації "Кращі візуальні ефекти" за кліп на пісню "Кольщик".
Повний список переможців MTV Europe Music Awards-2017 виглядає наступним чином:
Найкращий артист — Шон Мендес
Найкращий хіп-хоп виконавець — Емінем
Краща альтернативна група — Thirty Seconds To Mars
Краще музичне відео — Humble, Кендрік Ламар
Краща поп-композиція — Havana, Каміла Кабельйо
Краща пісня — There's Nothing Holdin' Me Back, Шон Мендез
Самий стильний виконавець — Зейн Малік
Найбільша армія фанатів — Шон Мендес
Кращий дебют року — Дуа Ліпа
Кращі візуальні ефекти — група "Ленінград", пісня "Кольщик"
Кращий електронний/танцювальний проект — Девід Гетта
Кращий американський виконавець — гурт Fifth Harmony
Кращий канадський виконавець — Шон Мендес
Кращий британський і ірландський виконавець — Луї Томлінсон
Найкращий живий виступ — Ед Ширан
Краща рок-група — Coldplay