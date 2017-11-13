У Луцьку протестують проти будівництва "казкової церкви"

Новий храм мав би постати у мікрорайоні Луцька, де вже є сім церков різних конфесій. Постати фактично під вікнами багатоквартирних будинків. Конфесійно він мав би належати УПЦ Київського патріархату, хоча Волинська єпархія УПЦ КП також має у цьому районі свої храми. Але нова церква мала б бути особливою: казковою і дитячою. Казковою – бо оригінальний дизайн, а дитячою – бо у неї вільно могли б заїжджати мами з колясками. Принаймні саме так пояснювали депутати та представники єпархії, висуваючи свою пропозицію. Але ідея ще одного храму, навіть «казкового і дитячого» не отримала підтримки в населення мікрорайону.

Конфесійна приналежність найменше турбує. Цей мікрорайон – густонаселений, а місць у школах та дитсадках катастрофічно не вистачає. Власне, несприйняття церкви відбулося саме через те, що вона мала б постати на ділянці, і призначеній для будівництва дитсадка. Та кілька років тому тут «втулили» ресторанчик, тепер кажуть – на дитсадок не стало місця... Отож на сесії міської ради депутати погодилися внести зміни до проекту детального плану території 40-Ж-2 мікрорайону у Луцьку і передбачити там будівництво дитячої церкви. Громадського обговорення проекту так і не відбулося. Тому обурені лучани зареєстрували петицію з вимогою не будувати храм, а збудувати дитсадок, і за чотири дні вона набрала необхідні 300 голосів. Наразі, як повідомив депутат Луцької міської ради Павло Данильчук, петицію розглянуть на засіданні двох депутатських комісій. Він переконаний, що і будівництво храму затіяли саме заради того, аби «всі забули, що там мав бути дитсадок, а самовільно постав ресторан».

Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк