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У Луцьку протестують проти будівництва "казкової церкви"

13 листопада, 2017 - 18:36

Новий храм мав би постати у мікрорайоні  Луцька, де вже є сім церков різних конфесій. Постати  фактично під вікнами багатоквартирних будинків. Конфесійно він мав би належати УПЦ Київського патріархату, хоча Волинська єпархія УПЦ КП також має у цьому районі свої храми. Але нова церква мала б бути особливою: казковою і  дитячою. Казковою – бо оригінальний дизайн, а дитячою – бо у неї вільно могли б заїжджати мами з колясками. Принаймні саме так пояснювали депутати  та представники єпархії, висуваючи свою пропозицію. Але ідея ще одного храму, навіть «казкового і дитячого» не отримала підтримки в населення мікрорайону.

Конфесійна приналежність найменше турбує. Цей мікрорайон – густонаселений, а місць у школах та дитсадках катастрофічно не вистачає. Власне, несприйняття  церкви відбулося саме через те, що вона мала б  постати на ділянці, і призначеній для будівництва дитсадка. Та кілька  років тому тут «втулили» ресторанчик,  тепер кажуть – на дитсадок не стало місця... Отож на сесії міської ради депутати погодилися внести зміни до проекту детального плану території 40-Ж-2 мікрорайону у Луцьку і передбачити там будівництво дитячої церкви. Громадського обговорення проекту так і не відбулося. Тому обурені лучани зареєстрували петицію з вимогою не будувати храм, а збудувати дитсадок, і за чотири дні вона набрала необхідні 300 голосів. Наразі, як повідомив  депутат Луцької міської ради Павло Данильчук, петицію розглянуть на засіданні двох депутатських комісій. Він переконаний, що і будівництво храму затіяли саме заради того, аби «всі забули, що там мав бути дитсадок, а самовільно постав ресторан».

Наталія МАЛІМОН,  «День», Луцьк

Джерело: День
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