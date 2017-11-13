У Росії Олега Сенцова перевели в штрафний ізолятор

Українського режисера та політв'язня Олега Сенцова перемістили в штрафний ізолятор колонії (ШІЗО) в російському Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Про це заявив глава міжнародної правозахисної організації Агора Павло Чиков.

"Олег після етапування в колонію потрапив в ШІЗО. Здоровий, передавав всім привіт", - написав правозахисник в Telegram-каналі.

Про причини, чому Сенцова помістили в ШІЗО, не повідомляється.

У той же час адвокат, що представляє інтереси Сенцова, Дмитро Дінзе опублікував 13 листопада фотографії після поїздки в місто Лабитнангі, де відбуває покарання політв'язень Сенцов.

Нагадаємо, Олега Сенцова в Росії суд "засудив" до 20 років суворого режиму. Його разом з ще одним кримчанином Олександром Кольченком звинуватили в підготовці терактів під час захоплення Росією Криму. Пізніше їх звинуватили ще в зберіганні зброї і вибухівки.

В підтримку режисера виступають світові зірки та міжнародні правозахисні організації. Останні кілька місяців Сенцова з невідомих причин переводили з кількох колоній. Наразі українець залишається в колонії в Ямало-Ненецькому окрузі (місто Лабитнангі).

Українські консули не змогли потрапити до чотирьох політв'язнів-громадян України за весь час їх перебування в Росії, в тому числі і до Сенцова.