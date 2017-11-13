У СЦКК зафіксували наслідки обстрілу бойовиками житлового сектора Трьохізбенки

У СЦКК провели фотофіксацію ворожого обстрілу Трьохізбенки з боку незаконних збройних формувань ОРЛО. Про це повідомляється на сайті МО України.

"10 листопада 2017 року офіцери-спостерігачі спостережної групи української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) провели фотофіксацію випадків порушення режиму припинення вогню із застосуванням мінометів та стрілецької зброї незаконними збройними формуваннями ОРЛО по будинках мирних мешканців у населеному пункті Трьохізбенка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 9 листопада три міни калібру 120 та 82 мм влучили в житловий сектор в районі провулку Донецький та вулиці Вакулюка Трьохізбенки.

"Внаслідок розривів, у житлових будинках осколками посічено стіни, пошкоджено фундамент і дахи, вибиті шибки. На території земельних ділянок з нежитловими будинками зафіксовано воронки від розривів мін. На щастя, серед місцевих мешканців постраждалих немає", - повідомили в СЦКК.

Українська сторона СЦКК засуджує дії НЗФ ОРЛО щодо обстрілів населених пунктів, що ставить під загрозу життя та здоров’я цивільного населення: "Такі дії керівництва ОРЛО свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту, демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню та свідоме невиконання Мінських домовленостей".