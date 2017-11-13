У США сталася стрілянина на концерті, є загиблі та поранені

У центрі міста Атланта (штат Джорджія, США) сталася стрілянина на концерті, внаслідок чого загинули двоє людей, ще дві особи зазнали поранень.

Про це повідомляє Associated Press.

Інцидент стався ввечері 12 листопада. Речник поліції Атланти сержант Джон Чейфі розповів журналістам, що один чоловік загинув на місці подій, ще один - у лікарні. Двоє інших людей було поранено, але їхні життя поза загрозою.

Вбивці вдалося втекти. На думку правоохоронців, поранені - випадкові свідки подвійного вбивства, яке мав на меті нападник.

Поліція наразі шукає підозрюваного та ймовірних свідків.