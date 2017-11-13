Україна працює над безвізом з Кувейтом і Катаром

Міністерство закордонних справ України готує безвізовий режим з Кувейтом і Катаром.

Про це написав у Twitter глава МЗС України Павло Клімкін.

Міністр також зазначив, що в МЗС працюють над спрощенням візового режиму з Саудівською Аравією.

"Після ОАЕ працюємо над безвізом з Кувейтом і Катаром та над спрощенням візового режиму з Саудівською Аравією. Скоро відкриємо для українців майже всю Затоку :)", - написав Клімкін.