В Індії перекинувся переповнений туристами човен, щонайменше 19 жертв

У неділю ввечері в індійському штаті Андхра-Прадеш на річці Крішна перекинувся переповнений туристами човен, загинули 19 людей, ще четверо вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє New Indian Express.

При цьому врятувати вдалося 15 людей.

За попередніми даними слідства, човен потрапив у вир, перекинувся та пішов на дно.

Він був переповнений удвічі: замість 20 осіб на борту перебували близько 40.

На місці інциденту проводиться рятувальна операція.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 7,3 бала, який стався у районі кордону між Іраном та Іраком забрав життя щонайменше 210 людей.