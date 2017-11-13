Варшава не оприлюднюватиме список осіб, яким заборонено в'їжджати до Польщі, - Ващиковський

Офіційна Варшава не оприлюднюватиме список осіб, яким заборонено в'їжджати до Польщі. Цей список є коротким і ця заборона не суперечить правилам Шенгену. Про це в інтерв'ю виданню Dzienik Gazeta Prawna заявив міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський.

"Ми не повідомляємо ані про те, хто і скільки осіб, ані про те, якої сфери це стосується",- заявив Ващиковський.

Він додав, що заборона стосуватиметься осіб, які пропагують антигуманітарні та антиєвропейські цінності.

Глава МЗС зазначив, що заборона не суперечитиме правилам Шенгену щодо в'їзду громадян третіх країн до ЄС.

Ващиковський поінформував, що список осіб, яким заборонено в'їжджати до Польщі є “коротким”, що свідчить про “стриманість (поляків) у діях щодо української сторони і налаштованість на пошук шляхів поступу у взаємних контактах і небажання подальшої ескалації”.

Як інформувало агентство, нещодавно Ващиковський повідомив, що Польща запровадить “чорні списки” українців, які “носять мундири СС Галичина”, або перешкоджають в адміністративному плані проведенню ексгумацій польських поховань в Україні. Польська сторона не хоче офіційно підтвердити, чи заборона стосується голови Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича, якого вони вважають особисто відповідальним за польсько-українські проблеми в історичному аспекті.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща підтримує європейську політику санкцій проти Росії і хоче покращувати відносини з Україною.