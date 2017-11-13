Вчені NASA знайшли планету, яка в 13 разів більше Юпітера

Планета, яка була виявлена за допомогою космічного телескопа Spitzer від NASA, в 13 разів масивніше Юпітера і обертається навколо зірки в 22 тисячах світлових років від Сонця.

Нововідкритий об'єкт отримав назву OGLE-2016 BLG-1190Lb. Астрономи поки навіть не впевнені, що це дійсно планета, пише BGR.

Цей об'єкт обертається навколо зірки в 22 тисячах світлових років від Сонця, в густо заселеній зірками області центру галактики Чумацький Шлях. Поруч з ним досить багато зірок, які відносяться до класу коричневих карликів.

"Оскільки існування коричневого карлика в цьому районі цілком можливо, виникає питання про те, чи дійсно об'єкт OGLE-2016 BLG-1190Lb є не зіркою, а планетою за механізмом формування", - відзначають автори дослідження.

Як і в зірках, в коричневих карликах йдуть термоядерні реакції ядерного синтезу, проте ці реакції не настільки інтенсивні, як в зірках інших класів.

Відзначається, що об'єкт OGLE-2016 BLG-1190Lb обертається навколо іншої зірки, що для коричневих карликів не характерно. Так що, швидше за все, міжнародна група астрономів виявила саме гігантську планету.