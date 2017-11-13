ЄП закликає поглиблювати інтеграцію України у форматі "Східне партнерство +"

Європарламент закликає поглиблювати європейську інтеграцію України, Грузії та Молдови у форматі "Східне партнерство Плюс", включаючи приєднання цих країн до митного, енергетичного, цифрового союзів ЄС та до Шенгенської зони.

Про це йдеться у проекті доповіді законодавчого органу ЄС, яка містить рекомендації Раді Євросоюзу, Єврокомісії та Європейській службі зовнішньої діяльності у просуванні політики щодо "Східного партнерства" напередодні саміту ініціативи 24 листопада, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Надзвичайно важливим є створення моделі "Східне партнерство Плюс" для країн, які мають асоціації, із можливістю подальшої участі у митному, енергетичному та цифровому союзах (у рамках ЄС – ред.)", - заявила один із авторів проекту доповіді литовський європарламентарій Лайма Андрікієне.

Відтак, Європарламент пропонує створити для цих трьох країн трастовий фонд, який має залучати державні і приватні інвестиції для реалізації соціально-економічних проектів в Україні, Грузії та Молдові.

Окрім цього, рекомендується посилити підтримку економічних реформ та вдосконалити й розширити нинішній формат партнерства до так званого "СхП+", що забезпечить доступ трьох країн до митного, енергетичного та цифрового союзів у рамках ЄС, а також участь у Шенгенській зоні.

У ЄП також мають намір наголосити на необхідності продовження тиску на Росію. У документі відзначається необхідність посилення підтримки східних партнерів із зміцнення стійкості до нових загроз, зокрема, у сферах кібервійни, дезінформації та інших видів дестабілізації, включаючи замовні політичні убивства.

Окрім цього, у Європарламенті планують підтримати ініціативу із скасування плати за роумінг мобільного зв’язку між ЄС і східними партнерами та визначення конкретних часових рамок для втілення цього рішення у життя.