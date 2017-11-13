ЄС запровадив адресні санкції щодо представників влади Венесуели

Рада Європейського Союзу у закордонних справах у понеділок, 13 листопада, вирішила запровадити санкції щодо Венесуели. Зокрема, ЄС запроваджує ембарго на поставки зброї до латиноамериканської країни, а також на інші імпортні товари, "які можуть бути використані для внутрішніх репресій".

Також міністри закордонних справ країн ЄС визначили правові рамки для заборони на здійснення поїздок та замороження активів, які можуть бути запроваджені стосовно чиновників у Венесуелі, відповідальних за порушення прав людини та демонстрацію неповаги до демократичних принципів.

У той же час у Раді ЄС зазначають, що обмежувальні заходи можуть бути скасовані у випадку, якщо ситуація у Венесуелі покращиться, зокрема, якщо в країні будуть звільнені політичні в'язні, відбудуться переговори між владою і опозицією, а також спостерігатимуться зрушення у повазі Каракасом демократичних інституцій.

ЄС закликає владу Венесуели негайно відновити демократичну легітимність, включно з проведенням вільних та чесних виборів, а венесуельську опозицію - продовжувати брати участь у переговорах щодо подолання поточної політичної кризи.

Нагадаємо, наприкінці серпня Вашингтон запровадив щодо Венесуели жорсткі санкції, які, зокрема, забороняють загрузлій у боргах країні брати нові кредити у пов'язаних зі США структурах. Заборона на придбання бондів стосується і державної нафтової компанії. Щодо президента Венесуели Ніколаса Мадуро США також запровадили санкції, які передбачають замороження його активів, що перебувають під юрисдикцією США, а також заборону фізичним та юридичним особам зі США вести бізнес з ним. Аналогічні санкції запроваджені також щодо низки венесуельських чиновників.

Опозиція країни закидає президенту Мадуро узурпацію влади та покладає на нього відповідальність за економічну кризу в країні.