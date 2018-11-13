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Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

Більше 50 країн підписали документ про посилення боротьби з кіберзлочинністю

13 листопада, 2018 - 10:23
Фото Reuters

Учора на Паризькому форумі більш 50 країн і 150 технологічних компаній домовилися робити більше для боротьби з злочинною діяльністю в інтернеті, включаючи втручання у вибори і розпалювання ненависті. Про це повідомляє AP.

"Група урядів і компаній підписала документ під назвою "Париж закликає до довіри і безпеки в кіберпросторі", щоб запобігти зловмисні дії в інтернеті", - йдеться в повідомленні.

Серед підписантів країни ЄС, Японія і Канада, а також такі технічні гіганти, як Facebook, Google і Microsoft.

Ініціативу не підтримали тільки Росія, Китай і США.

Також повідомлялося, що Євросоюз планує розробити обмежувальні заходи у відповідь на кібератаки. Європейські країни мають намір домагатися зміцнення кібербезпеки для протидії атакам загрозам, захисту демократичних цінностей, боротьби з радикальними рухами і тероризмом.

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