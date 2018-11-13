Через прорив труби у центрі Києва під асфальт провалився автомобіль

У Києві в результаті прориву труби з гарячою водою на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського легковий автомобіль провалився під асфальт.

Про це повідомляється в Facebook-спільноті dtp.kiev.ua.

Під розмитий асфальт провалився автомобіль Dacia Logan. Авто буквально "потонуло в окропі".

"Водій розповів, що їхав вулицею Саксаганського з боку Палацу Спорту і його авто раптово пішло під асфальт. На щастя, чоловік сильно не постраждав. Перехожі, хто потрапив в потоки окропу, обпекли собі ноги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у центрі Києва прорвало трубу, потік гарячої води зніс автомобіль, рух перекрито.