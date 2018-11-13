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Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

Через прорив труби у центрі Києва під асфальт провалився автомобіль

13 листопада, 2018 - 21:26
Фото: Jaroslav Hašek

У Києві в результаті прориву труби з гарячою водою на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського легковий автомобіль провалився під асфальт.

Про це повідомляється в Facebook-спільноті dtp.kiev.ua.

Під розмитий асфальт провалився автомобіль Dacia Logan. Авто буквально "потонуло в окропі".

"Водій розповів, що їхав вулицею Саксаганського з боку Палацу Спорту і його авто раптово пішло під асфальт. На щастя, чоловік сильно не постраждав. Перехожі, хто потрапив в потоки окропу, обпекли собі ноги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у центрі Києва прорвало трубу, потік гарячої води зніс автомобіль, рух перекрито.

Джерело: День

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