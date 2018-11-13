ЦВК готує контрдії до гібридних атак на виборах президента України

Центральна виборча комісія розуміє, що під час майбутніх виборів в Україні можуть бути здійснені гібридні атаки, й розробляє відповідні контрзаходи.

Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук на прес-конференції у вівторок, повідомляє Укрінформ.

"Ми розуміємо всі ці гібридні атаки, які можуть бути здійснені на процес виборів, і намагаємося зараз продумати наші контрдії щодо кожної", - сказала Сліпачук.

Вона розповіла, що новий склад ЦВК за 27 днів після призначення вже провів 12 зустрічей з іноземними партнерами щодо кібербезпеки виборів.

"Ми маємо на меті підписання меморандуму стосовно співпраці, яка має бути започаткована між Центральною виборчою комісією і Міністерством внутрішніх справ у довгостроковій перспективі, а не лише на час проведення виборів", - поінформувала голова ЦВК.

У свою чергу, її заступник Олег Конопольський запевнив, що комісія у співпраці з іншими відповідними державними органами щодня працює над заходами із посилення кіберзахисту виборчих систем. У цьому контексті він розповів, що найбільшою проблемою є кадри. Зокрема, комісія вже оголошувала конкурс на заповнення вакансій ІТ-спеціалістів, але не надійшло жодної пропозиції від потенційних кандидатів.

Водночас Конопольський висловив переконання, що фахівці, які вже працюють у ЦВК, спроможні забезпечити захист від стороннього втручання у виборчі системи, а також сподівається, що нові висококваліфіковані спеціалісти також прийдуть на роботу у Центрвиборчком.

Секретар ЦВК Наталія Бернацька підкреслила, що для гарантування кібербезпеки майбутніх виборів планується створити окремий підрозділ у складі Секретаріату Центрвиборчкому.

"Ми розглядаємо кібербезпеку у широкому сенсі, починаючи від фізичної безпеки серверів. Так, проводяться тренінги щодо пожежогасіння, щодо безпеки тих приміщень, де розташовані сервери. Уже на сьогодні ми проводимо ці тренінги зсередини і намагаємося проводити стрес-тести, чи ніхто не може потрапити до приміщення, що робитимемо у разі DDOS-атак", - уточнила вона.

Як повідомлялося, 20 вересня Верховна Рада обрала 14 нових членів Центральної виборчої комісії, які 5 жовтня склали присягу і почали виконувати повноваження. Наразі ЦВК працює у складі 16 осіб, одна посада залишається вакантною.

Наступні чергові вибори Президента України заплановано на кінець березня 2019 року, Верховної Ради - на кінець жовтня 2019 року.