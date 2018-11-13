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Зеновій Красівський, поет, письменник, громадський та політичний діяч, політв’язень радянських таборів, член Української Гельсінської групи

День в ООС: Бойовики сьогодні застосували заборонену зброю

13 листопада, 2018 - 19:52
Фото: mil.gov.ua

Бойовики з початку поточної доби двічі застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння у районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Упродовж цієї доби російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню. При цьому ворог двічі застосовував озброєння, заборонене Мінськими угодами", - йдеться у вечірньому зведенні.

Як уточнили у прес-центрі, бойовики вели прицільний вогонь з озброєння БМП-1 по позиціях Об’єднаних сил поблизу Чермалика. З мінометів калібру 82 мм окупанти двічі обстріляли опорні пункти у районі Кримського, а вогнем з гранатометів провокували українських військових неподалік Красногорівки.

Внаслідок бойових дій жоден український військовий не постраждав, зазначають у штабі.

"Підрозділи що обороняються, в ході виконання завдань застосовують для стабілізації ситуації чергові вогневі засоби, проте готові і до більш активних заходів", - наголосили у штабі ООС.

Джерело: День

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