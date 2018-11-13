Денисова розповіла, коли адвокат відвідає Сенцова

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що адвокат українського режисера і політв'язня Олега Сенцова відвідає його в кінці листопада.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За словами омбудсмена, її російська колега Тетяна Москалькова стверджує, що стан Сенцова "нормальний".

"У це мало віриться, оскільки і до голодування він був нездоровий... Скоро, в кінці листопада, туди поїде на чергове побачення адвокат. Від нього отримаємо більш точну інформацію", - сказала вона.

Нагадаємо, що в Анталії вивісили банер із вимогою звільнити Сенцова.